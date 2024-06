Manfred Hetjens Dental-Labor GmbH in Walbeck Hetjens bereitet Generationenwechsel vor

Nach zwei Jahren ist bei der Manfred Hetjens Dental-Labor GmbH in Walbeck die Zeit der Baustellen und damit verbundenen Provisorien zu Ende. Am Standort An der Seidenweberei verfügt das Unternehmen nun über genügend Platz für die zukünftigen Aufgaben. Wenn am Wochenende die Kunden zur Besichtigung des Labors eingeladen sind, geht auch die neue Marke „Hetjens“ an den Start. Ein Signal für den Generationenwechsel im Familienunternehmen. Die Weichen sind gestellt, die Verantwortung endgültig von den Gründern Manfred und Waltraud Hetjens auf ihren Sohn Markus Hetjens sowie Schwiegersohn Johannes Camp zu übertragen.