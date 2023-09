Mitglieder diskutierten über die Zukunft des Vereins Gelderns Werbering soll weitermachen

Ein wenig Anspannung war vor dem Beginn der Versammlung am Montagabend beim scheidenden Vorstand des Werberings schon zu spüren. Würden überhaupt Mitglieder kommen, um über die Zukunft der Vereinigung zu sprechen? Am Ende füllte sich die Gaststätte Manten, und das Treffen war besser besucht als so manche Jahreshauptversammlung. Auch der Tenor der Wortbeiträge war klar und eindeutig: Geldern braucht auch in Zukunft seinen Werbering – als starke Stimme von Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Unternehmen.