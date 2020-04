Besondere Verordnungen in der Corona-Krise : So schützen sich die Feuerwehren im Kreis Kleve

Kreis Kleve Mundschutz, Kittel und Einweghandschuhe fahren bei den Einsätzen der Löscheinheiten immer mit. In der aktuellen Krise kommen sie bei jedem Verletzten zum Einsatz. Gestellt wird das zusätzliche Schutzmaterial von den Kommunen.

Im Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Issum fahren neben dem technischen Equipment aktuell auch eine ausreichend große Menge an Einweghandschuhen, Mundschutzen und Kitteln mit. Auf das Einhalten von Hygienebestimmungen wurde schon immer Wert gelegt, in Zeiten des Cornavirus sind die noch einmal verschärft worden. In der Vergangenheit wurden Kittel nur bei hochinfektiösen Patienten angelegt, erklärt Bernd Manders, Pressesprecher der Issumer Wehr. Momentan ist das Anlegen eines solchen Kittels (sowie Einweghandschuhe und Mundschutz), wenn man in Kontakt mit verletzten Personen beim Einsatz kommt, verpflichtend. Grund ist die Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus. Für die Feuerwehrleute gelten besondere Bestimmungen, um sich und andere zu schützen. „Es sind alle sensibilisiert. Wir sind eine gut eingespielte Truppe, da geht keiner mit Erkältungssymptomen in den Einsatz“, sagt Manders. Den Eindruck hat er auch von den Menschen, auf die er und seine Kollegen beim Einsatzort treffen. Die Informationen werden mit ausreichend Abstand weitergegeben und es werden Mund- und Nasenmasken getragen. „Man kann erkennen, die Leute sind informiert. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert. Da muss man mal ein dickes Lob aussprechen.“

Ein Lob geht auch in Richtung der Gemeinde Issum. Die ist dafür verantwortlich, dass die Freiwillige Feuerwehr einsatzfähig ist und bleibt. Sie stellt auch die Ausrüstung an Masken, Einmalhandschuhen und Kitteln. „Wir sind da sehr gut aufgestellt“, lobt Manders. Und das gelte nicht nur in Zeiten der Corona-Krise.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, halten sich selbstverständlich auch die Feuerwehrleute in Familie und Beruf an die von Bund und Land aufgelegten Kontaktbeschränkungen. „Es ist so, wie die Kanzlerin sagte, wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Wir sitzen mit den Bürgern alle in einem Boot. Zurückhaltung, was Kontakte angeht, ist das Gebot der Stunde“, betont Derks. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Feuerwehrleute nicht mehr gemeinsam in den Einsatzfahrzeugen zum Einsatz fahren. Anders als im Schulbusverkehr ist da ein Entzerren nicht möglich. Je nach Einsatz werden alle Fahrzeuge gebraucht, da könne man schlecht die Mannschaft auf mehrere Fahrzeuge aufteilen. Auch die Möglichkeit, dass die Kameraden mit dem eigenen Fahrzeug zur Einsatzstelle fahren sei nicht praktikabel, da Helm, Stiefel, Feuerwehranzug in den Feuerwehrhäusern vor Ort sind. Was definitiv wegfällt, sind Übungsabende, auch Lehrgänge sind aktuell auf Eis gelegt, sagt Derks.