Heim-Art-Markt in Geldern Stimmungsvolle Sommernacht in Geldern

City-Managerin Valerie de Groot und ihre Mitstreiter hatten für die Pavillons eine bunte Mischung von überwiegend ehrenamtlichen Anbietern gefunden. Für den Mix aus Kunst, Kunsthandwerk und Kreativem sorgten unter anderem die Ideen- und Mitmachwerkstatt Innenstadt Geldern Imi, der Weltladen und die Repair-Bar. Groß, aber nicht alltäglich, war die Auswahl an Getränken, Speisen und Streetfood. Daniel Thomas stand zunächst in der prallen Sonne und kam ganz schön ins Schwitzen wenn er sich um seinen Flammlachs auf dem Grill kümmerte. Es gab auch Pulled Pork und Pommes-Varianten, zudem auch frische Waffeln, unter anderem von den Karnevalisten der KKG Geldern. Wein gab es bei Gelderns einzigem Winzer Gianluca Antoniazzi genauso wie am Pop-up-Stand von Kloibers. Mit Sohn Fritzchen, freuten sich Jenny und Tim Kloibers, viele Bekannte aus ihrer aktiven Zeit als Wirte auf Schloss Haag wiederzusehen. Einen Green Spitz, eine „heiße Oma“ und andere Cocktails mixten Karla Leurs und ihr Bodega-Team. Und auch das Bier kam aus Geldern. „Fleuther“ wurde schön kalt und frisch gezapft.