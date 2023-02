Karnevalszug 2023 in Kapellen Bunter und fröhlicher Zug in Kapellen

Und auch in diesem Jahr gab es tolle Truppen zu sehen. Die „Kapellse Jonges“ verwandelten sich in Rotkäppchen und hatten auch einige ausgehungerte, aber fröhliche Wölfe dabei. Grüne „Grüße aus dem All“ gab es von den Pfadfindern. Der Freundeskreis Hamb verwandelte sich in Paradiesvögel, der Freundeskreis aus Aengenesch und Achter­hoek­ zeigte, was man so alles aus Lego-Steine bauen kann, Zur Safari mit Elefanten und Giraffe luden die Karnevalisten aus Achterhoek ein. Darf man sich noch als Indianer verkleiden? Aber ja doch, meinte die große Nachbarschaft Hei-Ge-Be-Zi. Und für Lokalkolorit sorgte der Wagen von JO/Ge/Ma-Achter de Hoef. Sie spielten auf den großen Umbau des Drei-Kronen-Hofs zum Bürgerzentrum an und forderten die Kapellener auf, reichlich dafür zu spenden.