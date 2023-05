Platz 8 beim ADFC Fahrradklima-Test Gute Noten für Geldern als Fahrradstadt

Als Stärke hoben die Umfrage-Teilnehmer in Geldern insbesondere folgende Punkte hervor: Die Werbung für das Radfahren, die Fahrradförderung in jüngster Zeit und die Möglichkeit, auf Einbahnstraßen in Gegenrichtung radeln zu dürfen. Gut abgeschnitten hat die Stadt Geldern unter anderem auch in den Punkten „Erreichbarkeit Stadtzentrum“ (2,0), Wegweisung für Radfahrer (2,2), „Radfahren durch Alt & Jung“ (2,2) und zügiges Radfahren (2,2). Besonders bei der Werbung fürs Radfahren (+1,6 Notenpunkte besser als vergleichbare Kommunen), der Fahrradförderung in jüngerer Vergangenheit (+1,4) und beim Thema Einbahnstraßen in Gegenrichtungen (+1,3) schneidet Geldern deutlich besser als andere Kommunen ab.