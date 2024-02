Landesfinale im Schulschach Brüder-Grimm Schule holt Schachpokal in Hamm

Einen Sonderpreis in Form einer Medaille erhielten dann noch Marlene Kaub (4a), Laura Tepass(4b), Emma Tix (3b) und Roman Melynk (2b) für jeweils bester Spieler am jeweiligen Brett. Roman Melynk wurde mit sechs Siegen aus sieben Spielen sogar der beste Spieler der Brüder-Grimm an diesem Tag. Der nächste Schritt ist die Teilnahme an der Deutsche Meisterschaft. Dafür wird in Issum bereits geplant.