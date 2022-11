Liebfrauenschule Geldern Schülerinnen boykottieren WM

Noch vor dem offiziellen Start der WM in Katar haben Schülerinnen und Lehrergemeinschaft der Liebfrauenschule sich über das Austragungsland und die Umstände der WM informiert. Unter dem Motto „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“ sind die Menschenrechtsverstöße im reichen Wüstenstaat Katar thematisiert worden. Schülerinnen und Lehrpersonal sind sich einig: „Das können wir nicht einfach so hinnehmen und einfach das Fußballfest mitfeiern.“