Winterkirmes 2023 in Pont Die acht Zwerge von Pont

Hermann Deselaers schaute in einem Rückblick auf das vergangene Jahr: Von Ereignissen in Pont bis zur Bundespolitik kam er auch auf die WM in Katar, die ja in der Vorweihnachtszeit stattfand. Dabei stimmte er an: „Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, die haben uns zwei zu eins umgehaun“. Schließlich rollte die Bruderschaft große Mülltonnen auf die Bühne. Der erste Eindruck, die hinter den Tonnen stehende Männer würden diese nur als Schlagzeug benutzen, endete mit einer Überraschung: Aus den Tonnen schauten im Takte der Musik plötzlich junge Leute auf, die eben so schnell wieder verschwanden. Als dann der erste rechts in der Tonne sein Lasso schwang und der links in der Tonne mit einem Pferdekopf auftauchte, hatten die Akteure die Lacher auf ihrer Seite. Simon Asmus, Julian Deckers, Florian und Dierk Naß, Matthias Thissen, Tom Sprünken, Justin Geneper und Paul Greven hatten diesen Sketch unter der Leitung von Felicitas Asmus eingeübt.