Kabarettistin begeistert beim Gastspiel in Geldern Ingrid Kühnes Rückkehr in ihre Schulaula

Was Wimbledon für Boris Becker ist, ist die Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums für Ingrid Kühne. „Hier an dieser Schule habe ich sehr gelitten“, lachte sie zum Beginn ihre Auftritts am Sonntagabend. Auf dieser Bühne habe sie schon als Schülerin Sketche gespielt. „Damals habe ich gedacht, irgendwann stehe ich hier und der Saal ist ausverkauft.“ Das hat geklappt. Ihr Gastspiel auf Einladung des Kunstvereins Gelderland war schon seit Monaten ausverkauft.