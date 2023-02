Kappensitzung und Sitzungsparty bei Blau-Weiß Hartefeld feiert seinen Prinzen Sven I.

Eine ausverkaufte „Dorfschmiede“, Lokalpolitik aus der Bütt, sportliche Tanzauftritte und Stimmungslieder, die ihre Wirkung auf ein feierfreudiges Publikum nicht verfehlten – dazu Besuche von Prinz Frank I. aus Kevelaer und Prinzessin Daniela I. aus Veert und mit Hans-Georg Nick ein neuer Träger des „Großen Hartefelder Karnevalsordens“ für ehrenamtliches Engagement: Besser konnten es sich die „Blau-Weißen“ bei ihrer Kappensitzung am Freitag und der Sitzungsparty am Samstag nicht wünschen. Strahlender Mittelpunkt in einem von Elferratspräsident Lucas van Stephoudt und seinem Vater Herbert moderierten Programm war Prinz Sven I. (Forthmann), dem mit seinen „Hardfield Rockern“ eine starke Garde zur Seite stand, die sich in der Session schon mit kräftigem Anpacken bei der Vorbereitung ausgezeichnet hatte. Für „Blau-Weiß“ enorm wichtig, denn erstmals musste der Verein alle Vor- und Nachbereitungen sowie Abläufe im Saal selbst organisieren. Vorsitzender Norbert Clancett: „Ich kann mich nur bei den vielen Helfern bedanken. Dieser Dank gilt ausdrücklich auch den Freunden der Sankt Antonius Bruderschaft.“ Eröffnet wurden die Show durch ein Ständchen des Spielmannszuges „Blau-Weiß“ unter der Leitung des Ehrenvorsitzenden Friedhelm van de Laak. Nach der Begrüßung durch Norbert Clancett gehörte die Bütt Prinz Sven, der sich in jeder Situation auf seine karnevalsverrückte Familie verlassen konnte. Immerhin stand ihm mit Tanzmariechen Mia Flöhr, seiner Tochter und Schmaelenhof-Mariechen Laurie Forthmann, die zusätzlich auch die Garde in Tanzform trainiert hatte, sowie seiner Mutter Agi und seinem Vater Hermann, selbst Ehrenpräsident des Elferrates, geballte Familien-Karnevals-Kompetenz zur Seite. Spätestens nach dem leicht veränderten Tote-Hosen-Rock-Cover „Hey, hier kommt Sven!“ war der Vorhang auf für eine tolle Party im Saal.