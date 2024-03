Theaterpremiere beim Heimatverein Aldekerk In Aldekerk wird nur in „Natura“ gedatet

Das Beste zuerst: Die Premiere der Theatergruppe des Heimatvereins Aldekerk hatte am Freitag eine großartige Premiere. Für ihre schauspielerische Leistung wurden die Akteure mit einer Menge Beifall belohnt. Das war auch durchaus berechtigt. Der Schwank in drei Akten war im wahrsten Sinne des Wortes ein „Schwank“. Lustig, aber nah an der Wahrheit, mit vielen Verwicklungen und am Ende geht doch noch alles gut aus. Das war der Stoff für einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend.