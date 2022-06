Sommerkirmes in Veert : Regenschirme als Schutz vor Sonne und Hitze

Prinzessin Nadine I. konnte krankheitsbedingt nicht mit dem Umzug ziehen, ließ es sich aber nicht nehmen, mit Hammer Kubon den Zug abzuschreiten. Foto: Norbert Prümen

Veert Veert feierte am Wochenende seine karnevalistische Kirmes. Im Mittelpunkt stand Prinzessin Nadine I. Am Montag ging zum Abschluss die Kirmespuppe in Flammen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Eine Imbissbude und ein Getränkestand waren die zwei wichtigsten Anlaufstellen für die Sommerkirmes in Veert. Denn das Wochenende wurde heiß und lang. Der VVK und die Geselligen Vereine als Veranstalter der Sommerkirmes hatten ein umfangreiches Programm erstellt. Nach dem Fassanstich durch Ortbürgermeister Heinz Manten ging es Schlag auf Schlag. Das Klirren der Orden der Garden war schon eine tolle Einstimmung auf den Festumzug. Mit dem Spielmannszug Bergknappen gab es musikalisch ordentlich was auf die Ohren. Die VKK-Prinzessin Nadine I. und ihre Herzdamen freuten sich, dass sie nochmal alle zusammenkommen konnten. Auch KKG-Prinzessin Melinda I. fuhr in einem Cabriolet mit. Die Garden des VVK sowie befreundete Vereine zogen per Pedes mit durch die Veerter Dorfgemeinschaft. Was etwas befremdlich wirkte, waren die zahlreichen Autos die immer wieder durch die Veerter Dorfstraße fuhren. Offensichtlich wurden dem Antrag, die Straße sperren zu dürfen, nicht stattgegeben. Axel Heinitz, der vor der Gaststätte „Alt Veert“ mit einigen Freunden saß, zeigte sich darüber sehr verwundert.

Im Anschluss wartete ein buntes Bühnenprogramm auf die Gäste, die sich über die schattigen Plätze auf dem Dorfplatz freuten. Eine riesige Bühne von Radio Niederrhein bot ausreichend Platz für die zahlreichen Gäste. Beginnend mit den Jüngsten, der VVK-Minigarde, stieg die Stimmung wie zur Karnevalshochzeit – nur rund 28 Grad wärmer. Die Elfengarde und ihre Trainerinnen zeigten als nächstes einen kurzen Ausschnitt ihres Könnens, der mit reichlich Wasser belohnt wurde. Auch die Tanzengel und die Gardesternchen haben bei den heißen Temperaturen alles gegeben. Mit New Generation und Veerter Tanzsport Garde „No Limit“ steigerte sich das Level noch einmal.

Prinzessin Nadine I. ( und Blau-Weiß Prinz Sven I. (Forthmann) tauschten sich beim Treffen der Karnevalisten auf der Veerter Kirmes aus. Foto: hvs Foto: hvs

Witzig und keck moderiert wurde das Ganze durch Johannes Kubon und Elke Schüren, die als Praktikantin (und Ex-Prinzessin) eingeführt wurde. Für ordentlich Stimmung sorgte auch der junge und begabte Bauchredner Daniel Stippel. Er brachte seine Melanie mit. Eine kleine Drachendame die aus ihrem Ei guckte. Melanie philosophierte über so tiefgreifende Fragen wie: „Welche Tiere werden am seltensten überfahren?“ Neben Elefanten und Fliegen stehen an Platz 1 ganz klar die Fische! Ein etwas älterer Gast, den Stippel mitgebracht hatte, war Harald. Ihn plagten nicht nur Geldsorgen, sondern auch das Liebesglück. Als Hobby-Förster mit drei Bäumen im Schrebergarten-Verein lebt er von Har(t)z VI und jagt dem Liebesglück hinterher. Da das Publikum nicht nur unbeteiligt mitlachen sollte, holte sich der Bauchredner kurzer Hand zwei lebende Handpuppen aus dem Publikum. Wolfang und Renate Rivers mussten ihre Münder auf eine „Druckzeichen“ hin nur bewegen. Das Ergebnis amüsierte die Veerter köstlich. So wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert, gelacht und gesungen. Unter anderem mit Franz Börder (Ko+Ka Issum), De Kölsche Tön, den Swingenden Doppelzentner und vielen mehr.

Am Sonntag durfte man sich am riesigen Erdbeerkuchenbuffet der Landfrauen bedienen. Foto: Norbert Prümen