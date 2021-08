TV Issum organisierte Veranstaltung für sechs bis 99 Jahre : So lief die Spaßrallye im Altbierdorf

Issum 17 Teams stellten sich den Herausforderungen im Sport und im Lösen von Denksportaufgaben. Auch für das kommende Jahr ist wieder eine Veranstaltung geplant.

Ein Wolkenbruch beendete die Erstausgabe der Spaß- und Familienrallye. Das war vor einem Jahr, als man beim TV Issum überlegt hatte, wie man eine Corona-konforme Veranstaltung aufziehen könne. In diesem Jahr waren die Corona-Regeln zwar etwas lockerer als im Sommer des Vorjahres, dennoch wollte man am Prinzip – kleine Teams, die getrennt starten und Stationen im Dorfkern absolvieren – festhalten.

In den Altersklassen von sechs bis 99 Jahren traten insgesamt 17 Teams mit rund 100 Teilnehmern an. Gezielt hatte der TV im Vorfeld auch bei Menschen geworben, die den TV (noch) nicht kennen. Schließlich war die Rallye, mit Unterstützung durch den Kreissportbund, als Integrationsveranstaltung konzipiert worden.

Zu den sportlich-witzigen Stationen gehörten ein Reitturnier auf Steckenpferden auf dem Platz An de Pomp und Hula-Hoop-Wettkreiseln am Mehrgenerationenplatz. Besonders gut kam der Fragebogen an, der nebenbei noch viel Wissen über das Altbierdorf vermittelte. Am Ziel gab es gegrillte Würstchen und Kaltgetränke für die Finalisten, so dass es für alle Teams noch einen schönen Abschluss gab. Die Siegerteams bekamen zudem Gutscheine für die Issumer Gastronomie überreicht.