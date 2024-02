Evangelischer Kirchenkreis Kleve Neue Presbyter in den Kirchengemeinden

Erstmalig hatten drei der vier wählenden Gemeinden neben der klassischen Briefwahl und dem Urnengang zusätzlich eine digitale Wahl ermöglicht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich in Issum die Wahlbeteiligung erhöht, dort stimmten 15,9 Prozent der Wahlberechtigten ab (2020: 11,3 Prozent). Ungefähr gleich blieb die Beteiligung in Straelen-Wachtendonk mit 11,5 Prozent (Vorjahr 11,3 Prozent), in Kalkar gingen 6,6 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. In Xanten wurden Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigten versandt – ohne digitale Wahlmöglichkeit – die Gemeinde erreichte eine Beteiligung von 18,1 Prozent.