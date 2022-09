Weltkindertag am Gelderner Rathaus : Familienfest sorgt für leuchtende Kinderaugen

Ein Highlight beim Weltkindertag am Gelderner Rathaus war in diesem Jahr wieder das Kistenklettern. Viele Kinder nutzten das kostenlose Angebot. Foto: Stadt Geldern

Geldern Zur Feier des Weltkindertages ging es am Gelderner Rathaus rund. Die Besucher hatten die Wahl zwischen vielen Kreativ-, Spiel-, Unterhaltungs-, Mitmach- und Bewegungsangeboten.

Das Wetter hätte besser sein können. An der Freude der vielen Kinder, die vor Kurzem zur Feier des Weltkindertags am Gelderner Rathaus gekommen waren, änderte dies aber nichts. Viele glückliche Kinderaugen waren auf dem Parkgelände zu beobachten – etwa wenn es beim Kistenklettern einige Meter in die Höhe ging. Es war nur eines von vielen kostenlosen Angeboten, das die Stadt Geldern und viele Partner für die Kinder an diesem Tag organisiert hatten. Ob Kreativ-, Spiel-, Unterhaltungs-, Mitmach- und Bewegungsangebote oder beim Geschichten-Vorlesen durch das Team der Gelderner Bücherei: „Die Kinder hatten jede Menge Auswahl“, sagt Simone Thiele vom Team pädagogische Dienste der Stadt Geldern, die den Tag zusammen mit ihrer Kollegin Jessica Hinzen federführend organisierte. „Wir freuen uns, dass wir das Familienfest zum Weltkindertag dank großer Unterstützung der örtlichen Kitas sowie verschiedener Vereine und Organisationen im Rathauspark nach der langen Corona-Pause wieder stattfinden lassen konnten.“ Als Partner vertreten war unter anderem auch die Verkehrswacht Kreis Kleve. Der Verein bot unter anderem Roller- und Fahrradparcours oder Seh- und Reaktionstests an. Die Angebote wurden rege angenommen und jeweils auch mit einer kleinen Belohnung gewürdigt. „Es war ein toller Tag mit sehr glücklichen Besuchern“, lautete das Fazit der Verkehrswacht. Der Förderkreis „Lachende Kinder“ veranstaltete aus Gründen des Umweltschutzes diesmal keinen Luftballon-, sondern einen Malwettbewerb. Die Gewinner wurden ausgelost: Über Gutscheine von Spielwaren Laumann durften sich Philippa und Julius Nasch, Lotta Floer, Maya Harker, Mattis Kuypers und Bahez Abdas freuen. Die Preise überreichte der Vorsitzende Karl-Heinz Biermann. Hoffnungsfroh ist die Stadt, dass der Weltkindertag auch im nächsten Jahr stattfinden kann.