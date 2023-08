Unternehmertreff 2023 der Stadt Geldern Gelderns Unternehmer zu Gast bei Pellens

Pellens Hortensien ist bis heute ein Familienunternehmen. Zunächst war es ein klassischer landwirtschaftlicher Betrieb. In den 50er-Jahren begann Johannes Pellens, auch Zierpflanzen anzubauen, zunächst Beet- und Balkonpflanzen. 1983 wurde der Gartenbaubetrieb dann an die nächste Generation übergeben, an Hans-Gerd Pellens. Mit der Zeit wurde der Anteil der Hortensien immer größer, bis der Betrieb schließlich komplett darauf spezialisiert wurde. Seit 2016 ist das Unternehmen nun bei Andreas Pellens in der Hand der dritten Generation. Und die vierte Generation sitzt zumindest schon als Beifahrer mit auf dem Trecker – und zeiget auch am Mittwoch großes Interesse an den vielen Gästen.