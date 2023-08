3-Städte-Jugend-Turnier in Wachtendonk Tennis-Wochenende mit Lagerfeuer und Musik

Kinder aus Wachtendonk, Kerken und Straelen zelteten auf der Anlage des TC Wachtendonk, wanderten spät abends an der Niers entlang, trafen sich am Lagerfeuer und erfreuten sich der aktuellen Musik eines zehnjährigen Teilnehmers aus Wachtendonk, der mit seiner DJ-Anlage und seinen musikalischen Künsten für Begeisterung sorgte. Sogar in der Dunkelheit spielten einige Kids noch mit Flutlicht Tennis und konnten kein Ende finden. Groß und Klein, Anfänger und erfahrene Tennisspieler liefen zum Rundlauf auf dem Kleinfeld mit den roten Bällen rund ums Netz.