Vertreterwahlen bei der Volksbank an der Niers : So laufen die Wahlen bei der Volksbank ab

So sah es im Jahr 2018 bei der Wahlveranstaltung der Volksbank im Gocher Kastell aus. Alle vier Jahre wählen die Genossenschaftsmitglieder ihre Vertreter. Foto: Voba Foto: Volksbank an der Niers/Voba

Gelderland Die gut 54.000 Mitglieder der Volksbank an der Niers sind aufgerufen, ihre Vertreterversammlung zu wählen. Dafür führt das Kreditinstitut in seinem Geschäftsgebiet insgesamt acht Wahlveranstaltungen durch.

In den nächsten Wochen wählen die Mitglieder der Volksbank an der Niers ihre Vertreterversammlung. Die seit über 137 in der Region verwurzelte Bank ist eine eingetragene Genossenschaft und damit demokratisch organisiert.

Warum hat die Volksbank eigentlich Mitglieder? Die Mitglieder sind die Basis jeder Genossenschaft. Sie sind nicht nur Kunden, sondern auch gleichzeitig Miteigentümer der Bank. Ihnen gegenüber hat die Bank einen Förderauftrag. Mitglied wird man durch eine Beitrittserklärung und den Erwerb von Genossenschaftsanteilen.

Info Vorstand gibt aktuelle Informationen Zahlen Auf den Versammlungen gibt es vom Vorstand für die Mitglieder Informationen über die aktuelle Geschäftsentwicklung. In 2021 war die Bilanzsumme von 2,729 Milliarden Euro in 2020 auf 2,819 Milliarden Euro gewachsen. Die Bilanzsumme war dum 91 Millionen Euro gestiegen, was einem Plus von 3,3 Prozent entspricht. Der Bilanzgewinn lag mit 4,8 Millionen Euro auf Vorjahresniveau.

Wie viele Mitglieder gibt es bei der Volksbank an der Niers? Aktuell hat die Volksbank an der Niers etwa 54.000 Mitglieder. Sie haben ein Mitbestimmungsrecht und profitieren von diversen Vorteilen, etwa in Form von Mitgliederveranstaltungen oder speziellen Versicherungstarifen beim Verbundpartner R+V.

Profitieren die Mitglieder auch vom Erfolg der Bank? Als Mitglied ist man am wirtschaftlichen Erfolg der Volksbank an der Niers eG beteiligt. In der Regel erhalten Bankteilhaber einmal jährlich eine Dividende. Für 2021 lag die Dividende für Mitglieder wieder bei vier Prozent.

Warum führt die Volksbank Wahlen durch? Alle vier Jahre wählen die Mitglieder ihre Vertreter, die ihre Interessen gegenüber der Bank vertreten. In diesem Jahr werden auf acht Wahlveranstaltungen 553 Mitgliedervertreterinnen und -vertreter aus dem gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank gewählt.

Wie läuft die Wahl ab? Die Wahllisten und die Wahlordnung liegen für alle Mitglieder der Bank bis zum Wahltag im Verwaltungsgebäude und in allen Geschäftsstellen der Bank während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. Die Wahllisten enthalten die Namen und Anschriften der Kandidaten für die Wahl von 553 Vertretern und 96 Ersatzvertretern. Während der Auslegungsfrist können weitere im Wahlbezirk ansässige Mitglieder zur Wahl in die Vertreterversammlung schriftlich vorgeschlagen werden. Für die Einreichung eines Vorschlags bedarf es der Unterstützung durch mindestens 150 Mitglieder, die im Wahlbezirk ansässig sind. Gewählt wird auf den acht Versammlungen. Die Einladungen werden aktuell versandt. Auftakt ist am Mittwoch, 16.November, 19 Uhr, für die Wahlbezirke Pfalzdorf, Uedem und Weeze im Bürgerhaus Uedem. Abschluss ist am Montag, 5. Dezember, 19 Uhr für die Bezirke Geldern, Hartefeld, Kapellen und Veert im Seepark Janssen in Geldern.

Welche Aufgaben haben die gewählten Vertreter? Die gewählten Personen bilden die Vertreterversammlung, die einmal pro Jahr zusammenkommt. Sie ist eines der wichtigsten Organe der Genossenschaft, denn sie vertritt die Interessen der Mitglieder. Vorstand und Aufsichtsrat legen vor der Vertreterversammlung Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. Die Versammlung stellt unter anderem den Jahresabschluss fest und entscheidet über die Verwendung des Jahresüberschusses sowie die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Was passiert mit den Anteilen, wenn ich nicht mehr Mitglied sein möchte?