Integration ins deutsche Schulsystem Fast 700 ukrainische Schüler im Kreis

Inzwischen werden an deutschen Schulen mehr als 200.000 geflüchtete Kinder aus der Ukraine unterrichtet. Drei von ihnen besuchen die Martini-Grundschule in Veert. Wie Schulleiterin Daniela Claßen Ende vergangenen Jahres auf Nachfrage des Schulamtes berichtete, bekommen die Schüler dort täglich eine Stunde Deutschförderung in Kleingruppen mit einem Lehrer, der sich an der Schule ausschließlich um die sogenannten DaZ-Kinder (Deutsch als Zweitsprache) kümmert. Was fehlt, so Claßen, sei Personal, um diese Kinder engmaschig zu begleiten.