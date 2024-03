Tag der Berufe an der Gesamtschule Geldern Auszubildende stellen Schülern ihre Jobs vor

Geldern · Gut 20 Referenten aus verschiedenen Branchen werden am 18. April in der Gesamtschule den Schülerinnen und Schülern ihre Berufe vorstellen. Von Handwerk und Technik über Gesundheitswesen bis hin zu Wirtschaft und IT wird eine breite Palette von Berufsfeldern vertreten sein.

31.03.2024 , 06:35 Uhr

Beim Tag der Berufe können die Jugendlichen verschiedenste Ausbidlungen kennenlernen, von Handwerk und Technik über Gesundheitswesen bis hin zu Wirtschaft und IT. Foto: dpa/Jens Büttner

Am Donnerstag, 18. April, haben Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 und 10 der Gesamtschule Geldern zum zweiten Mal die Gelegenheit, den „Tag der Berufe" zu besuchen. Diese Veranstaltung bietet eine informative und interaktive Plattform, um verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten, organisiert von der Berufsberatung der Gesamtschule Geldern von David Fabian und Dr. Markus Schulz. In Zusammenarbeit mit der Gesamtschule Geldern und Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen aus der Region, verspricht der Tag der Berufe eine spannende und informative Erfahrung für die Jugendlichen zu werden. Der Tag der Berufe beginnt um 9.35 Uhr und dauert bis 12.50 Uhr. Während dieser Zeit werden 18 bis 20 Referentinnen und Referenten aus verschiedenen Branchen anwesend sein, um den Schülern ihre Berufe vorzustellen. Von Handwerk und Technik über Gesundheitswesen bis hin zu Wirtschaft und IT wird eine breite Palette von Berufsfeldern vertreten sein. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, an verschiedenen Präsentationen, Fragerunden und Berichten von aktuellen Auszubildenden teilzunehmen. Durch den direkten Kontakt mit Auszubildenden können die Jugendlichen aus erster Hand erfahren, wie der Berufsalltag in verschiedenen Fachbereichen aussieht und welche Herausforderungen und Chancen sich bieten. Besonders interessant sind die Arbeitsbeispiele, die präsentiert werden. Hier haben die Schüler die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und selbst aktiv zu werden. Ob es darum geht, einfache Programmieraufgaben zu lösen, ein Werkstück anzufertigen oder einen medizinischen Notfall zu simulieren – die Arbeitsbeispiele ermöglichen es den Jugendlichen, einen realistischen Einblick in die jeweiligen Berufsfelder zu erhalten und ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen zu entdecken. Der Tag der Berufe ist nicht nur für Schüler der Abschlussklassen gedacht, sondern steht allen Interessierten offen. Auch Eltern und Lehrkräfte sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und ihre Fragen zu stellen. „Wir möchten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, frühzeitig Informationen über verschiedene Berufe zu sammeln und ihre eigenen Stärken und Interessen zu erkunden", sagt Markus Schulz. „Der Tag der Berufe bietet eine einzigartige Plattform, um den Übergang von der Schule in das Berufsleben vorzubereiten und den Jugendlichen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen."

(RP)