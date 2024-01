Regionalwettbewerb in Geldern Nachwuchstalente treffen sich bei „Jugend musiziert“

Gut 70 junge Musikerinnen und Musiker nehmen am diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ teil, der am kommenden Wochenende, 20. und 21. Januar, in Geldern stattfindet. „Wir freuen uns sehr, die jugendlichen Teilnehmer in Geldern begrüßen zu können“, so Anne Giepner, Vorsitzende des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ und Schulleiterin der Kreismusikschule.