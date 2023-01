Neues Verpackungsgesetz im Gelderland So läuft der Start der Mehrwegpflicht

Wer im Cacadoo Deli & Store in Geldern Suppe, Bowl oder Salat zum Mitnehmen bestellt, kann das Essen nicht erst seit dem 1. Januar 2023 der Umwelt zuliebe in einem Mehrwegbehältnis mit nach Hause nehmen. Inhaberin Liane Peters-May ist so etwas wie eine Pionierin auf dem Gebiet der nachhaltigen Verpackungen für Essen „to go“. Seit November 2020 bietet sie in ihrem Café am Marktplatz neben biologisch-abbaubaren Einweg-Verpackungen auch noch umweltfreundlichere Alternativen an.