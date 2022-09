Es finden Info-Tage statt : Anmelden an Issums Grundschulen

In der Gemeinde Issum haben die Eltern die Wahl zwischen zwei Grundschulen. Beide veranstalten im Oktober Info-Tage. Foto: dpa/Peter Steffen

Issum Die Eltern haben die Wahl zwischen der Brüder-Grimm-Schule und der St.-Nikolaus-Schule. Um sich näher über die Angebote an den Schulen zu informieren, werden Info-Veranstaltungen angeboten.

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 geboren sind. Kinder, die nach dem 30. September 2017 geboren sind, können auf Antrag der Eltern zu Beginn des Schuljahres 2023/24 in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind (Schulfähigkeit). Die Entscheidung trifft die Schulleitung unter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens.

In Issum gibt es zwei Grundschulen: die Brüder-Grimm-Schule, Gemeinschaftsgrundschule der Gemeinde Issum auf der Neustraße 37 und die St.-Nikolaus-Schule, die katholische Grundschule der Gemeinde Issum auf der Weseler Straße 52. In den Issumer Grundschulen der werden die Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. An der Brüder-Grimm-Schule findet der Religionsunterricht in evangelischen und katholischen Lerngruppen statt.

Die St.-Nikolaus-Schule erteilt katholischen Religionsunterricht im Klassenverband. Desweiteren findet an der St.-Nikolaus-Schule das Gemeinsame Lernen statt.

Die Schulleitungen der beiden Issumer Grundschulen bieten Informationsveranstaltungen an, in der wichtige Bereiche der Grundschularbeit vorgestellt und erläutert werden. Die Info Veranstaltungen finden sind an der Brüder-Grimm-Schule am Dienstag, 18. Oktober, von 15.30 bis etwa 17.30 Uhr für die Nachnamen mit den Buchstaben A-K und am Mittwoch, 19. Oktober, von 15.30 bis etwa 17.30 Uhr für die Buchstaben L-Z. An der St. -Nikolaus-Schule finden die Info-Veranstaltungen am Freitag, 21. Oktober um 16.30 Uhr und am Samstag, 22. Oktober um 10 Uhr jeweils im Forum der Schule statt.

Eine persönliche Anmeldung des Kindes ist auch in diesem Jahr unter Berücksichtigung bestimmter Hygienemaßnahmen möglich. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, die Anmeldung mit dem Kind in der gewählten Schule durchzuführen. Dazu ist das Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben mitzubringen. Die Angaben zum bisher besuchten Kindergarten werden für die Klasseneinteilung benötigt. Mitzubringen sind auch die Nachweis-Bescheinigung über den ausreichenden Masern-Impfschutz oder eine Kopie des entsprechenden Hinweises im Impfausweis sowie gegebenenfalls der Antrag für das Schülerfahrticket.

Die Anmeldetermine an beiden Schulen sind: Dienstag, 25. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, Mittwoch, 26. Oktober, von 8.30 bis 12.30 Uhr und Donnerstag, 27. Oktober, von 14 bis 17 Uhr.

Um Wartezeiten zu vermeiden, werden Termine für die Anmeldung telefonisch ab dem 26. September ausgegeben, Brüder-Grimm-Schule, Telefon 02835 2382; St.-Nikolaus-Schule, Telefon 02835 2866. Die Sekretariate sind jeweils vormittags zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auch auf den Homepages der beiden Schulen unter www.brueder-grimm-issum.de oder www.st-nikolausschule.de.