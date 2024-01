Aktion mit Engel & Völkers Niederrhein Rheinische Post verlost Karten für Kappensitzung in Veert

Die Karnevals-Session 2023/2024 kommt in ihre heiße Phase Für den VVK Veert sowie Prinz Sascha I. mit seiner Kochbri-Garde stehen die Veerter Highlights mit der Kinder-Karnevals-Party und der Kappensitzung am Samstag 3. Februar, an – ebenso bevor wie der Veerter Karnevalszug mit anschließender After-Zug-Party am 10. Februar. Aus diesem Anlass verlost die Rheinische Post gemeinsam mit dem VVK und seinem langjährigen Sponsor Engel & Völkers Niederrhein dreimal zwei Eintrittskarten für die Kappensitzung am kommenden Samstag um 18.11Uhr in der Tennishalle Veert.