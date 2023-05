In die Pedale treten für Fitness und Preise So können Issumer beim Stadtradeln teilnehmen

Landrat Christoph Gerwers sowie die Bürgermeister der Kommunen im Kreisgebiet wie auch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve schließen sich der Auffassung des Klimabündnisses NRW und des Bundesgesundheitsministeriums an: Das Fahrrad ist für die vielen kurzen Wege des Alltags häufig das sinnvollste Verkehrsmittel – sei es zum Einkaufen oder für den Weg zur Arbeit oder zur Schule. „Seien Sie dabei und radeln für Ihre Gesundheit und ein gutes Klima. Und sparen an den derzeit noch recht hohen Spritkosten“, so die Aufforderung aller Organisatoren im Kreis Kleve. Radfahren bietet die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen und Ausflüge zu unternehmen. Das fördert die Gesundheit und dient gleichzeitig dem Klimaschutz. Es ist eine gute Alternative insbesondere zum Auto. Zudem entsteht ein freundschaftlicher Wettbewerb zwischen den Kommunen im Kreis Kleve und den jeweiligen Teams vor Ort. Firmenteams sind ebenfalls willkommen.