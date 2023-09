Informationsveranstaltungen für Senioren in Issum, Geldern und Kevelaer Wie man sich vor Enkeltrick und Schockanrufen schützt

Den Auftakt bildet Kevelaer. In Kooperation mit dem Seniorenbüro „Helma hilft“ wird der Vortrag am Freitag, 3. November, ab 14.30 Uhr in der Öffentlichen Begegnungsstätte, Bury-St. Edmunds-Str. 7, angeboten. Anmeldungen sind zu richten an die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen unter gleichstellungsbeauftragte@kevelaer.de oder unter 02832 122567.