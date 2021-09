Projekt der Deutschen Glasfaser : So läuft der Breitband-Ausbau in Geldern

Geldern Laut der Deutschen Glasfaser soll der öffentlich geförderte Breitbandausbau in Geldern im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Knapp 900 Wohneinheiten profitieren von dem Projekt.

Anfang des Jahres hat die Deutsche Glasfaser mit ersten Arbeiten des öffentlich geförderten Breitbandausbaus in Geldern begonnen. Ziel ist es, „dass der Kreis Kleve auch künftig attraktive Standortbedingungen bieten kann“, sagt Janine Segref von der Gelderner Wirtschaftsförderung. Laut der Deutschen Glasfaser soll das gesamte Projekt in Geldern im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Aktuell ist die Deutsche Glasfaser beziehungsweise das von ihr beauftragte Sub-Unternehmen Soli-Infratechnik noch mit den Tiefbauarbeiten beschäftigt, bei denen weitere Leerrohre verlegt werden, teilt die Stadt Geldern mit. Laut Auskunft der Deutschen Glasfaser sind mehr als 100 von 155 Kilometern verlegt. Für die Haushalte in den Gelderner Ortschaften liegen die Leerrohre bereits, ebenso an den Wirtschaftswegen. „Es fehlen nur noch ein kleiner Teil in Veert und der Gelderner Innenstadt-Bereich“, sagt Janine Segref.

Auch die zwei notwendigen Hauptverteiler – die sogenannten PoPs (Point of Presence) – wurden an der Vernumer Straße und am Jülicher Weg aufgestellt. Laut Auskunft der Deutschen Glasfaser sollen sie ab Mitte Oktober aktiviert werden.

Insgesamt profitieren im Kreis Kleve knapp 13.000 Haushalte vom Förderprojekt. Sie zählen zu den privatwirtschaftlich nicht erschließbaren Orten („weiße Flecken“) und werden nach und nach an das Glasfasernetz angeschlossen. Hinzu kommen 97 Schulen und andere Bildungseinrichtungen, die eine Bandbreite von mindestens 300 Mbit/s erhalten.

In Geldern sind es knapp 900 Wohneinheiten, die von der Förderung profitieren. 60 Prozent der antragsberechtigten Haushalte haben in der Herzogstadt die Fördermöglichkeit genutzt und sich für einen Glasfaseranschluss entschieden. Antragsberechtigt waren nur Haushalte („weißen Flecken“) im Ausbaugebiet, die über weniger als 30 Mbit/s verfügen und auch nicht durch den Ausbau von Telekommunikationsunternehmen in den nächsten drei Jahren auf genannte 30 Mbit/s gebracht werden.

Diejenigen, die antragsberechtigt waren, mussten einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschließen. Ein Eigenanteil für den Ausbau fällt nicht an, der Hausanschluss wird im Anschluss kostenfrei eingerichtet. Hierbei wird das Haus an das Glasfasernetz angeschlossen und ein Übergabepunkt im Gebäude installiert.

Den Zuschlag für den Ausbau der unterversorgten Bereiche im Kreis Kleve hatte die Deutsche Glasfaser erhalten – sie ist für den Ausbau der unterversorgten Gebiete in 15 von insgesamt 16 Kreis-Kommunen verantwortlich. Der gesamte Ausbau in den 15 Kommunen im Kreis Kleve soll voraussichtlich im Jahr 2023 abgeschlossen sein. 60 Millionen Euro werden insgesamt von Bund, Ländern und Kommunen in den Glasfasernetzausbau investiert – 32 Millionen Euro trägt der Bund, 25,6 das Land NRW und knapp 6,4 Millionen Euro die Kommunen.

Ansprechpartner zum Projekt „Öffentlich geförderter Breitbandausbau“ in Geldern ist Janine Segref, Telefon 02831 398416, E-Mail: janine.segref@geldern.de. Bei Fragen zu den Leitungsarbeiten ist die Deutsche Glasfaser der richtige Ansprechpartner, Telefon 02861 890600. Mehr Infos unter www.geldern.de/de/wirtschaft-bauen/breitbandausbau.

