Seminare bei der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve So kann man sein eigenes Unternehmen gründen

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve setzt auch in diesem Jahr wieder auf einen Dreisprung in die Selbstständigkeit und lädt zu einer kostenfreien Seminarreihe für angehende Gründer ein. In Kevelaer, in Rees und in Kleve werden berufserfahrene Referenten ihr Wissen im Interesse derer preisgeben, die künftig alle beruflichen Perspektiven selbst in die Hand nehmen möchten. „Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, erfordert Mut und Sachkenntnis. Zu beidem wollen wir als Wirtschaftsförderung Kreis Kleve unseren Beitrag leisten“, unterstreicht Brigitte Jansen die Motive für die Veranstaltungsreihe.