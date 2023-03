40 Jahre Gärtnerische Betriebshelfergemeinschaft Birgit Winkels leitet die Gärtnerische Betriebshelfergemeinschaft

Die GBN ist ein gemeinnütziger Verein, der produzierenden Gartenbaubetrieben am gesamten Niederrhein und in angrenzenden Gebieten im Krankheitsfall der Betriebsinhaber oder des im Betrieb mitarbeitenden Ehepartners eine fachlich kompetente Ersatzkraft zur Verfügung stellt, um den Betrieb am Laufen zu halten. Es geht dabei um Themen wie die betrieblichen Abläufe, die Fortsetzung der laufenden Produktion, Führung etwaiger Mitarbeiter und die häufig zeitkritische Vermarktung der Kultur oder auch darum, Hilfe im Haushalt sicherzustellen. Eine solche, oft existenzielle Absicherung für selbstständige Betriebe kennen viele lediglich aus der Landwirtschaft, wo diese Form der Absicherung staatlich organisiert ist. Dazu muss man den geschichtlichen Hintergrund verstehen: Viele Gartenbaubetriebe am Niederrhein starteten nach dem Krieg zunächst landwirtschaftlich, also mit der Produktion von Gemüse und Obst zur Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Im Laufe der Jahre sind viele davon auf die Produktion von Blumen und Pflanzen umgestiegen und verloren in diesem Zusammenhang zunächst ihre Absicherung durch die staatlich organisierte Betriebshilfe. Das brachte Mitte 1982 einige kluge Köpfe dazu, sich mit der Möglichkeit einer Selbsthilfeorganisation auseinanderzusetzen. Ein Vorstand eines in Westfalen existierenden Betriebshilfe-Vereins wurde an den Niederrhein eingeladen und im Anschluss daran alle rechtlichen Voraussetzungen für eine Vereinsgründung geprüft. Am 1. März 1983 gründete sich dann die GBN. Das war der Beginn der professionellen Organisation von Betriebs- und Haushalthilfe auf Vereinsbasis in der Region.