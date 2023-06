Vereins „L(i)ebenswertes Straelen“ unterstützt „Action medeor“ 10.000 Euro aus Straelen für Erdbebenopfer

„Action medeor“ bezeichnet sich selbst als Notapotheke der Welt und ist das größte Medikamentenhilfswerk in Europa. Medeor bedeutet im lateinischen „ich heile“. Mit Sitz in Tönisvorst setzen sie sich bereits seit fast 60 Jahren für eine bessere Gesundheitsversorgung der Menschen insbesondere in Entwicklungsländern den Ländern des globalen Südens ein. Gegründet wurde es von Ernst Boekels. Die freiwilligen Helfer des Vereins „L(i)ebenswertes Straelen“ wurden von Action-medeor-Mitarbeiter Norbert Vloet empfangen. Durch ihn, eine Video-Show und der Besichtigung der Lagerhallen bekamen sie einen Einblick in die weltweite Arbeit der Hilfsorganisation. „Wir haben nur 170 verschiedene Produkte Medikamente im Sortiment, die aber auf die Bedürfnisse der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika den Gebieten zugeschnitten sind. Also Medikamente und medizinisches Hilfsgut, das auch im weiten Umfeld nicht zu bekommen ist“, erläuterte Norbert Vloet. Sehr beeindruckt von der Arbeit und dem Engagement für die Hilfsbedürftigen wurde die Heinfahrt angetreten. Die einhellige Meinung war: „Weiter so.“