Inner Wheel Club Geldern beschenkt Grundschüler Mit eigenem Buch schneller Lesen lernen

Inner Wheel ist eine der größten internationalen Frauenvereinigungen, deren Mitglieder weibliche Angehörige von Rotariern und Inner-Wheelerinnen sind. Inner Wheel ist eine eigenständige Frauenorganisation und gehört mit circa 100.000 Mitgliedern in fast 100 Ländern zu den größten der Welt Die Dachorganisation ist International Inner Wheel mit Sitz in Altrincham (Großbritannien). Sie ist eine von den Vereinten Nationen anerkannte nichtstaatliche Organisation (NGO). Der Club in Geldern wurde 1998 gegründet. Mehr zum Club unter www.geldern.innerwheel.de