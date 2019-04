Zu Gast bei Familie Roggenbuck : So gelingt die Pflege daheim

Walbeck Irmgard Roggenbuck pflegt ihre 95-jährige Schwiegermutter. Der Alltag erfordert viel Organisation, gibt ihr aber auch viel zurück.

„So, jetzt siehst du gut aus“, sagt Irmgard Roggenbuck zu ihrer Schwiegermutter und streicht ihr das fedrige Haar zurecht. Die alte Dame schließt die Augen, antwortet mit einem wohligen „Ja, hmm, ja“ und setzt sich wieder aufs Sofa an ihren Lieblingsplatz. „Von dort hat sie den besten Blick in den Garten“, sagt Roggenbuck.

Sie pflegt ihre Schwiegermutter Hubertina Roggenbuck seit vier Jahren. Die 95-Jährige hat eine fortgeschrittene Demenz, hört wenig und trägt eine Brille mit gelben Gläsern, um besser sehen zu können. Dass die Familie die Pflege übernehmen würde, war von Anbeginn klar. Denn die Mutter ihres Mannes wollte in kein Heim. Ganz allein bestreitet sie den Pflegealltag allerdings nicht: Zweimal täglich kommt eine Kraft zur Medikamenteneinnahme vorbei, zweimal in der Woche ein Pflegedienst zum Duschen, jeden Mittag gibt es Essen auf Rädern und tagsüber teilt sich Irmgard Roggenbuck die Betreuung mit ihrem Schwager. Er geht morgens mit der Mutter spazieren und isst mit ihr gemeinsam zu Mittag. „Danach macht sie ein kleines Schläfchen und dann komme ich schon wieder zurück.“

Der Tag für pflegende Angehörige, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Geldern stattfindet, ist für sie eine Herzensangelegenheit. „Wir möchten die Angehörigen stärken und zeigen, dass Pflege Zuhause möglich ist, ohne sich selbst aufzugeben“, sagt sie. Den Spagat zwischen Familie, Beruf und Elternpflege hinzubekommen, sei nicht immer einfach, aber mit guter Organisation definitiv möglich.

Die Drei leben seit 34 Jahren gemeinsam in einem Haus. Richtig zusammengebracht hat Schwiegermutter und -tochter jedoch erst die Demenz. „Sie ist durch die Erkrankung wirklich liebevoll geworden“, sagt Irmgard Roggenbuck. Die Pflege empfindet sie nicht als Belastung. Sie habe eine Liste für die Abläufe, die gebe auch ihr Struktur. Wollen sie und ihr Mann in den Urlaub fahren, dann bringen sie Hubertina Roggenbuck in die Kurzzeitpflege – „aber nie länger als eine Woche“. Gerade bei Demenz seien feste Rituale sehr wichtig.

In solchen Momenten ist Irmgard Roggenbuck für ihre Schwiegermutter da, setzt sich zu ihr und die beiden schauen gemeinsam hinaus in den Garten – das beruhigt. „Darf ich noch einen Keks“, fragt Hubertina Roggenbuck. „Natürlich, aber nimm einen ohne Schokolade“, antwortet ihre Schwiegertochter. Die alte Dame kickst wie ein junges Mädchen, greift in die Dose und nimmt brav einen Keks ohne Schokolade. „Danke“, sagt sie. Und das ist alles, was für ihre Schwiegertochter zählt.