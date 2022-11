Große Baustelle am Ortseingang von Geldern : Krefelder Straße: Baustelle wandert in Geldern weiter

Geldern Links statt rechts: Der Verkehr wird künftig auf dem bereits fertigen Teil der Fahrbahn rollen. Die östliche Seite der Krefelder Straße wird nun zur Baustelle.

Wichtig sei der Stadt Geldern, so Jeanette Scholten weiter, dass die Betriebe, Geschäfte und Restaurants, die im Baustellenbereich liegen, weiter erreichbar bleiben. An der Verkehrsführung selbst ändert sich nichts. Weiterhin wird es so sein, dass der Verkehr in Richtung Innenstadt die Baustelle aufgrund der Einbahnstraßenregelung passieren kann. In Gegenrichtung muss die Baustelle umfahren werden.