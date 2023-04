Gesellschaft soll in Geldern die bisherigen Werbering-Veranstaltungen organisieren SPD sieht Idee einer Stadtmarketing-GmbH positiv

Als erste Fraktion hat die SPD am Freitag erklärt, welchen Weg sie sich für Geldern angesichts des angekündigten Rückzugs des Werberings vorstellen kann. Nachvollziehen können die Sozialdemokraten den Ansatz, Stadtmarketing, Tourismus, Wirtschaftsförderung und Veranstaltungen in einer Organisationseinheit zusammenzuführen. Sinnvoll erschien, das in Form einer GmbH zu machen, wobei es aus Sicht der SPD nicht zwingend die Umwidmung der Gesellschaft Gelderner Gründungszentrum sein müsse. Wichtig ist der SPD-Fraktion, dass der Bereich Kultur eigenständig bleibt und weiter in die Zuständigkeit des Kulturausschusses fällt. Eine Inanspruchnahme der GmbH als Dienstleister zur Umsetzung wäre dadurch nicht ausgeschlossen.