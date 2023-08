Unimicron in Geldern Wie Phönix aus der Asche

Breiter Kundenstamm, gesunde Auftragslage, Investitionen im Millionenbereich – die Unimicron Germany GmbH mit Sitz in Geldern steht grundsolide da und blickt trotz einiger Krisenherde optimistisch in die Zukunft. Diese Entwicklung bei dem Leiterplatten-Hersteller hätte vor zehn Jahren niemand vorausgesagt. Zu dem Zeitpunkt verabschiedete sich der mit Abstand größte Kunde von Unimicron Richtung Asien. Hinzu kamen Bankenkrise und weltweite Eruptionen in der Elektronik-Industrie, was das 1945 von Fritz Stahl gegründete Unternehmen mit ehedem 900 Mitarbeitern allein in Geldern in die Insolvenz trieb. Die 1954 entwickelte erste Leiterplatte in Europa, die als Initialzündung für die weltweite Industrie gilt, drohte um das Jahr 2011 in ihrer industriellen Wiege an der Gelderner Fleuth zu verglühen.