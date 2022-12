25 Jahre Nicolaisen Casing & Packaging in Geldern Familienunternehmen mit Zukunft

Bis heute entwickelte sich das Familienunternehmen zu einem internationalen Zulieferer der Lebensmittelindustrie und zählt viele namenhafte Unternehmen zu ihren Kunden. Größere Projekte in Asien sind bereits geplant und auch der Standort in Geldern investiert stetig weiter in neue Mitarbeiter und Technologien. Auch bauliche Entwicklungen sind trotz der dynamischen Zeitform kein grundsätzliches Tabuthema. Somit stelle man intern sicher, dass auch in bevorstehenden Zeiten langfristige Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch die Zukunft des Familienunternehmens scheint gesichert: Für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze in einem regional bekannten Unternehmen und eine erfolgreiche Zukunft sollen die Weitergabe des Unternehmens an Sohn Henrik Nicolaisen sowie leitende Mitarbeiter sorgen. Carsten Nicolaisen: „So soll auch der personelle Fortbestand unseres niederrheinischen Familienunternehmens gesichert werden und zum bestehenden Erfolg beitragen.“