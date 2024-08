Kapellen bekommt neues Bürgerzentrum Der Drei-Kronen-Hof ist verschwunden

Die Zeit der langen Umwege Richtung Sonsbeck oder Geldern sind vorbei. In Kapellen werden am Samstag die Absperrungen abgebaut, ab Sonntag heißt es wieder freie Fahrt über die Lange Straße. Nach den Arbeiten von Straßen NRW war in dieser Woche der Abriss des Drei-Kronen-Hofs der Grund für die Sperrung. Die alte Gaststätte ist verschwunden, damit das neue Bürgerzentrum gebaut werden kann. Bis dafür aber die Arbeiten beginnen, wird es noch einige Wochen dauern. Einige bürokratische Hürden müssen noch genommen werden.