So geht es weiter nach „Mein Lokal, Dein Lokal“ So war’s fürs „Urig“ im TV

Ein aufregender Abend liegt hinter Snezana Andric, die alle nur Nena nennen. Während sie in ihrem Lokal „Urig“ in Aldekerk die Gäste bediente, wurde die Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ ausgestrahlt, in der sie mit ihrem Team zu sehen ist. Aufgezeichnet wurde die bereits im Februar, nun war der Sendetermin. „Jeder, der mich kennt weiß, ich bin kein Fernseh-Typ“, sagt sie. „Ich bin ein Teamplayer.“ Als aber die Anfrage vom Sender kam, zögerte sie zunächst, nutzte dann doch die Gelegenheit um ihre Küche vorzustellen, frei nach dem Motto: es später nicht zu bereuen.