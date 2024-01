Dr. Sommer Werkstofftechnik GmbH in Sevelen Jens und Philipp Sommer übernehmen die Verantwortung

Jens und Philipp Sommer haben Werkstofftechnik und Werkstoffwissenschaft an der Universität Duisburg/Essen beziehungsweise an der RWTH Aachen studiert. Beide haben seit vielen Jahren in dem Sevelener Unternehmen bereits bewiesen, dass sie „die Fähigkeiten, das Wissen und die Leidenschaft besitzen, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagt Peter Sommer im Gespräch mit der Redaktion.