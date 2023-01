Aktion in Issum Aktion „Ukrainer sagen Danke“ geht weiter

Die Idee „Ukrainer sagen Danke“ wurde in Issum sehr positiv aufgenommen. Auch einige freiwillige Helfer haben sich in der Zwischenzeit bei der Gemeinde gemeldet. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges haben einige ukrainische Geflüchtete in der Gemeinde Issum ein zweites Zuhause gefunden. Für die gute Aufnahme sind sie sehr dankbar. Häufig wurde der Wunsch geäußert, den Dank zum Ausdruck zu bringen. So entstand die Idee „Ukrainer sagen Danke“.