Weihnachtsverlosung in Geldern 2000 Euro für den Einkaufsbummel gewinnen

Los geht es nach St. Martin. Die Mitgliedsgeschäfte des Werbering Geldern sowie die Sparkasse Krefeld als Sponsor der Aktion laden die Kunden ab dem 13. November bis zum Heiligen Abend zur Teilnahme an der Weihnachtsverlosung ein. Und so funktioniert das Ganze: Das Mitmachen ist wieder ganz einfach und hat sich mittlerweile schon gut eingespielt. Bei jedem Einkauf in den teilnehmenden Geschäften des Gelderner Werberings bekommt man ein oder mehrere Glückslose. Diese Kärtchen erklären die Aktion. Man muss dieses Glückslos einfach nur ausfüllen und in den Weihnachtsbriefkasten im Foyer der Sparkasse am Markt in Geldern einwerfen. Der leuchtend rote Weihnachtsbriefkasten steht bis Heiligabend im Foyer der Sparkasse und ist nicht zu übersehen. Da er in dem auch in den Abendstunden und am Wochenende frei zugänglichen Bereich des Foyers steht, kann man jederzeit seine Gewinnkarten dort einwerfen.