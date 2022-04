So funktioniert die Fahrradbörse am Samstag in Geldern : Mit der Börse beginnt die Fahrradsaison

Auf große Resonanz stößt traditionell die Fahrradbörse in Geldern. Archivfoto: G.S. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Auf dem Marktplatz in Geldern dreht sich am Samstag alles um die Fiets. Privatleute können ihre Drahtesel zum Verkauf anbieten. Händler stellen die neuesten Modelle vor. Es gibt eine Tombola.

Mit dem Frühling kommt die Fahrradzeit. In Geldern kam man schon vor vielen Jahren auf die Idee, zum Beginn des Frühlings eine Fahrradbörse zu veranstalten, bei der sich alles um den „Drahtesel“ dreht. Zuletzt fand sie jedoch 2019 statt, danach kam bekanntlich Corona und der Stopp vieler großer Veranstaltungen. So sind die Organisatoren des Werberings Geldern froh, dass es endlich wieder losgehen kann. Carsten Spütz, Schatzmeister vom Werbering Geldern, organisiert gemeinsam mit Vorstandmitglied Michael Linz die Veranstaltung. „Wir freuen uns drauf, dass wir mit der Fahrradbörse den Startschuss zu möglichst all den Veranstaltungen geben können, für die Geldern weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist“, so Carsten Spütz zuversichtlich. Hier alle Details zu der Veranstaltung:

Wann findet die Fahrradbörse statt? Am Samstag, 9. April, laden der Werbering Geldern und die Volksbank an der Niers zu der wohl größten Veranstaltung ihrer Art am Niederrhein ein. Alle sind gespannt auf den Neustart. Immerhin hatte man vor Jahren die Auswahl von bis zu 1000 Fahrrädern, die von Privatleuten angeboten wurden. Morgens um 9 Uhr geht es auf dem Gelderner Marktplatz los.

Info Werbering Geldern organisiert das Event Veranstalter Werbering Geldern Sponsoren Die Volksbank an der Niers als Hauptsponsor sowie die Sparkasse Krefeld, die Brauerei Diebels und das Autohaus Minrath. Internet Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Internet-Seite www.werbering-geldern.de

Ich möchte ein Rad verkaufen. Was muss ich tun? Zum Verkauf benötigt man leidglich einen Verkaufsausweis, den man im Infozelt des Werberings erwerben kann. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Der Preis für diesen Verkaufsausweis beträgt einheitlich drei Euro pro angebotenes Fahrrad. Dann hat man die Möglichkeit, sein Fahrrad in einem vorbereiteten Bereich abzustellen und die Verkaufsverhandlungen einem der vom Werbering eingesetzten Verkäufer zu überlassen. Am Ende der Veranstaltung holt man dann entweder den Erlös aus dem Verkauf oder aber sein nicht verkauftes Fahrrad ab. Für diesen Verkaufs-Service werden keine zusätzlichen Gebühren fällig. Man kann aber auch selbst bei seinem Rad oder seinen Rädern stehen bleiben und die Verkaufsverhandlungen selbst übernehmen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass jeder Anbieter für sein Fahrrad selbst haftet. Als „Diebstahlsicherung“ werden die Räder mit Kabelbindern versehen.

Sind auch Profihändler dabei? In diesem Jahr werden wohl gleich vier Gelderner Fahrradhändler aus dem Werbering Geldern auf der Fahrradbörse vertreten sein. Sie bieten ihre neuen Fahrräder und E-Bikes an. Somit kann man nach dem Privatverkauf seines alten Rades eventuell direkt ein neues Rad erwerben. Neben der Firma Grauthoff, dem Gelderner Fahrradprofi und der Lebenshilfe Servicegesellschaft wird sich erstmalig auch Tim Smuda von „Tim‘s Bike Oase“ in Walbeck präsentieren. Er hat den Betrieb von Michel Hendrix übernommen. Zusätzlich präsentiert die Firma Berthold Thissen ihre neuen E-Scooter.

Was ist sonst im Angebot? Wenn man keine Lust zum Fahrradputzen hat, dann ist man auf der Fahrradbörse ebenfalls richtig. Es ist auch in diesem Jahr wieder eine Fahrrad-Putzaktion für einen guten Zweck vorgesehen.