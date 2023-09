Verein Wir 50 plus in Wachtendonk So funktioniert der Verein „Wir 50 plus“

Älter werden in Wachtendonk kann Spaß machen und neue Freundschaften bringen. Denn dafür steht die Gemeinschaft „Wir 50 Plus“, die seit 2008 dazu beiträgt, Senioren im Ort in Kontakt zu bringen. „In Wachtendonk hat sich ein neuer Verein gegründet. Wir! 50 plus will sich um die Belange der älteren Generation kümmern, Menschen zusammenbringen und so das Dorf für Senioren noch schöner machen“, schrieb unsere Redaktion im ersten Beitrag zur Vereinsgründung. Und das gilt bis heute, bestätigen Johannes Drießen und Jochen Ebel im Gespräch.