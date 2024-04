Am Samstag kann man sein Rad verkaufen Geldern lädt zur Fahrradbörse ein

Brauchen die Kinder ein größeres Fahrrad? Ist die Fiets in die Jahre gekommen? Soll mal probeweise ein Pedelec angeschafft werden? Bei all diesen Themen lohnt sich ein Besuch auf der Fahrradbörse in Geldern. Hier kann man einen Käufer für sein altes Rad finden, ein gebrauchtes Fahrrad kaufen oder sich bei den Fahrradhändlern über die neusten Modelle informieren. Hier die wichtigsten Infos zur Veranstaltung am Samstag, 6. April, auf dem Markt in Geldern.