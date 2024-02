Kinderkarnevalsparty und Kappensitzung in Veert Veerter Steckenpferd geht an Helmut Hetzel

Veert (RP) Stimmung in der VKK-Arena: Gleich doppelt wurde am Wochenende in Veert Saalkarneval gefeiert. Am Vormittag, bei ausverkauftem Haus, fand die erste Kinderkarnevalsparty vom VVK statt. Tanzgarden, Zauberer Magic Toby und Fritz, der Feuerwehrmann sorgten für Begeisterung beim jungen Publikum-. Durch das Programm führte das Kindermoderatoren Duo Melinda u. Finja mit Unterstützung durch Jessica Koppers, der Geschäftsführerin des VVK.