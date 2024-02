Kinderkarnevalszug 2024 in Pont Der Regen kann die Jecken in Pont nicht stoppen

Fieser anhaltender Nieselregen, davon ließen sich die Jecken in Pont nicht bremsen. Pünktlich setzte sich der Zug am Sonntag in Bewegung, angeführt von Zugleiter Christian Chrobak. Und der Musikverein Pont sorgte mit seinen Liedern sofort dafür, dass die Narren am Straßenrand in Stimmung kamen.