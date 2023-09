Gelderner Unternehmen wurde vor zehn Jahren gegründet Onergys: Große Spende nach Jubiläumsfeier

Die Onergys GmbH feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Im Jahr 2013 von Stephan Waerdt gegründet, startete das Unternehmen mit vier Beschäftigten im Gründerzentrum GGZ. Später folgte der Umzug zum Standort der Fabrik von „Vulkanfiber Krüger“ am Nordwall. Das Unternehmen betreibt einen Onlineshop für Verschleiß- und Ersatzteile von Blockheizkraftwerken und Anlagen im Bereich Erneuerbare Energien. Das Jubiläum feierte man zusammen mit Angehörigen und Geschäftspartnern. Jens Bodem, Prokurist und Mitgesellschafter erläuterte die Entwicklung des Unternehmens, das mittlerweile mit 34 Mitarbeitern von Geldern aus Kunden in über 100 Ländern beliefert. Anstelle von Geschenken wurde eine Spendenaktion organisiert, bei der Onergys die Beträge verdoppelte. So kamen insgesamt 5887 Euro zusammen, die zu je einem Drittel an Share-The-Meal, an Aktion „Deutschland Hilft: Nothilfe Ukraine“ und an die Gelderner Tafel gespendet wurden.