Karneval in Veert 2023 „Nur in Veert wiehert das Pferd“ ist der neue Hit

Die Veerter Harmonists präsentierten sich mit einem humorvollen „Nachruf“ an Heinz Hartjes, den legendären „Chefprinzenwagenzugmaschinenführer“ und dem Veerter Selbstbewusstsein „Ich wohne nicht in Geldern. Ich wohn in Geldern-Veert!“. Schließlich wohnt da ja auch der Bürgermeister Sven Kaiser. Das nahm dann auch der „Klangchaot in Biernot“ Daniel Wisse zum Anlass, die Straße am „Heytgraben“ kurzerhand zum Kaiserreich umzubenennen. Schließlich wohnt des musikalische Multitalent als Nachbar gleich nebenan. Er war im Übrigen die Entdeckung der Veranstaltung und sorgte mit seinen Liedern zur Gitarre zur vorgerückten Stunde für tolle Stimmung im Saal, die in dem Lied „Tommi“ von Annenmay Kantereit gipfelte. „Da wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle wieder hin, damit die Kinder, die wir kriegen können, alle in Veert geboren sind“.