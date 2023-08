Kirmes in Wemb Wemb hat eine Schützenkönigin

In Weeze wird weiter gefeiert. Nach San Hejmo ist jetzt die Kirmes in Wemb an der Reihe. Im Mittelpunkt der Kirmestage steht Wembs junge Schützenkönigin Christina „Tini“ Wilbers. Am Freitag, 25. August, geht es um 16 Uhr mit der Disco für die Kleinen im Pfarrheim los. Um 19 Uhr wird das Fest dann mit dem Fassanstich offiziell eröffnet. Abends ab 20 Uhr gibt es dann eine Kirmes-Disco für die Erwachsenen mit Rolf Roosen aus Twisteden.